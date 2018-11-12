В киевском аэропорту Борисполь тепло встретили возвратившегося в Украину абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика. Наш боксер прилетел из Манчестера, где в минувшие выходные добыл эффектную победу над Тони Белью.

Кроме болельщиков, которые специально приехали поздравить триумфатора, в аэропорту собралось множество журналистов.

С последними Усик провел небольшую пресс-конференцию, передает iSport. О своих эмоциях после боя и о том, что сказал ему Владимир Кличко после победы над Тони Белью.

"Я выполнял задачу, которую ставили передо мной в углу, после 4 или 5 раунда начал поднимать темп. Уже, когда бой закончился, я узнал о записках, но мы на них не рассчитывали, если честно.

Очень хороший поединок получился, зрелищный. Вова (Владимир - Прим.Ред.) Кличко позвонил и сказал мне: "Жирная концовка – это круто, поздравляю, чемп ( от англ. champ - чемпион - Прим.Ред.)". Хотелось покуражиться, но хорошо, что сдержался", – сказал Усик.

О эмоциях от приема и британских поклонниках. "Я на следующий день пошел на футбол (матч АПЛ "Манчестер Сити", с шарфиком которого Усик выходил на дуэль взглядов с Белью, играл против "Манчестер Юнайтед" и победил - Прим.Ред.) и был уверен, что спокойно посмотрю матч. Но так не получилось, я только зашел, со мной сразу начали фотографироваться, потом еще когда выходил снова. И даже сегодня в 4 утра когда мы вылетали, шла большая компания и они узнали нас, начали разговаривать. Британцы по-другому понимают бокс. Нам таксист рассказал о боксе больше, чем я могу рассказать. Они интересуются этим, это часть их жизни. Они знают бокс не поверхностно, а углубленно. Они смотрят бой и болеют за бокс", – добавил украинский чемпион.

О перспективах: "На протяжении чуть больше года у меня был сумасшедший график, в боях, в подготовке. После победы над Беллью я сидел в раздевалке и думал, Слава Богу, что все хорошо закончилось. На данный момент не надо делать поспешные выводы. Пока не разговаривали обширно с промоутерами на эту тему.

Посмотрим бой, порадуемся, запишем ошибки. Потом соберемся с командой обдумаем наши дальнейшие шаги. Отдых? Зачем отдыхать? Я не устал", - заявил Усик. Также наш боксер прокомментировал вызов на бой от британца Диллиана Уайта. "Не знал об этом, впервые слышу, что он мне бросил вызов. Ничего не читаю из новостей, потому что меня слишком много стало. Мне хочется тишины, хочу спрятаться, посидеть, помолчать, побыть дома с детьми, никуда не выходить, ходить по комнате и улыбаться", - сказал Усик.

Видео: youtube.com/NEWSONE

Как сообщала "Страна", в России хотят боя-реванша между Усиком и Гассиевым. Усик одолел Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), получив титулы чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье, 11 ноября Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе - крузервейт - победив в бою против британца Тони Белью.