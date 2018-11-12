Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против трех крупнейших мобильных оператораов страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) из-за перевода тарифных планов с месячного на 28-дневный учет.

Об этом сообщила в Facebook государственный уполномоченный комитета Мария Процишен.

По ее словам, в своих объяснениях операторы заявили, что расчетный период в один месяц установлен законодательством именно по отношению к абонентской плате, и подчеркнули, что у них есть другой вид оплаты – "плата за пакет услуг", по отношению к которому такое нормативное ограничение не распространяется.

"Так, в частности, было отмечено, что "понятие платы за услугу имеет иную правовую природу, чем абонентская плата", - отметила Процишен. В то же время, по информации АМКУ, во внутренних документах операторов в разделах "Терминология" упоминается именно "абонентская плата", что не вписывается в логику объяснений каждого из операторов. Кроме того, Мария Процишен подчеркивает, что отдельные операторы даже в своей коммуникации с абонентами о введении четырехнедельного расчетного периода писали напротив платежа – "абонплата".

"Было принято решение об открытии дел против компаний "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", - заявила госуполномоченный АМКУ.

Фото: facebook.com/mariia.protsyshen

Ранее "Страна" сообщала, что АМКУ выясняет, на каком основании мобильные операторы Украины сократили тарифные планы до 4 недель. В августе lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех - в сентябре. До этого на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина". Таким образом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

Также мы писали о том, что мобильного оператора Lifecell оштрафовали за "посекундную" тарификацию.