В деле херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая недавно умерла в киевской больнице, появились серьезные подвижки.

12 ноября суд арестовал главного подозреваемого в заказе преступления Игоря Павловского - бывшего помощника депутата от БПП Николая Паламарчука, которого в СМИ называют одним из "смотрящих" за силовыми структурами в области от власти.

Версию о причастности Павловского к убийству херсонской активистки (он может быть посредником между заказчиком и организатором убийства - Прим.Ред) ранее озвучили журналисты, хотя официально он не был в круге подозреваемых.

И вот, 10 ноября, Игорь Павловский был задержан в Херсоне и доставлен в Киев. А 12 ноября суд вынес решение об аресте экс-помощника нардепа на время расследования. Павловскому, о котором ранее писала "Страна" в связи с делом Екатерины Гандзюк, предъявили подозрения в соучастии в убийстве (ч.3 ст 27, п.4,6,11,12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство).

Версия о причастности Игоря Павловского, который был помощником депутата президентской партии, связанного с МВД, неудобна для власти и может иметь серьезные политические последствия.

"Страна" собрала информацию о том, кто такой Игорь Павловский и его бывший шеф Николай Паламарчук, а также что связывает экс-помощника депутата с предполагаемым организатором убийства.

Как в деле Гандзюк появился Павловский

Напомним, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк возле ее дома. 4 ноября активистка скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

По информации "Страны", Павловского следствие взяло в разработку ввиду контактов между ним и Торбиным по телефону.

"Вызывали в областную полицию как свидетеля, даже не повесткой, а позвонили и пригласили – у нас полгорода допрашивали по этому делу. Я был без адвоката, никто меня не собирался "закрывать", ни с кем я не договаривался ни о чем. Как мы общались с дознавателем, фиксировалось на видео – спрашивали, знаю ли я Торбина и Гандзюк, в каких отношениях с ними состою. Я сказал, что к ситуации с Екатериной не имею никакого отношения, даже никогда не был с ней знаком. То, что с ней произошло, категорически осуждаю: это недостойный мужчины поступок", – рассказывал "Стране" Павловский до своего задержания.

Кто такой Павловский

О Павловском известно, что в 2015 году он баллотировался на выборах в Херсонский облсовет по спискам Блока Петра Порошенко. На тот момент он указывал в качестве места работы ЧП "Наш продукт" (занимается производством мясной консервации и томатной пасты), где занимал должность начальника коммерческого отдела. В последнем созыве Верховной Рады Игорь Павловский был помощником Николая Паламарчука. 6 ноября - когда имя всплыло в прессе - Паламарчук поспешил его уволить.

В публикациях СМИ сообщалось, что арестованный Павловский был ранее судим, носит прозвище Собака и "очень любит рассказывать о своем криминальном прошлом". Найти подтверждения этой информации "Стране" не удалось.

Фото: Игорь Павловский

Согласно данным судебного реестра, Павловский не судим. В беседе со "Страной" он заявил, что никогда не привлекался к уголовной ответственности – как по молодости, так и за последние годы.

Сам Павловский говорит, что прозвище Собачник дали ему за тягу к разведению домашних животных. "Я очень люблю собак, раньше держал много пород, в основном ротвейлеров, которые выигрывали призовые места на чемпионатах Украины. Отсюда и прозвище", – утверждает он.

Также он говорит, что является инвалидом третьей группы.

По словам Александра Цегельника, лидера организации ветеранов добровольческого движения "Кордон", у Павловского всегда "на подхвате" были такие люди, как начальник областного МВД Артур Мериков (считается кадром Арсена Авакова), первый заместитель облпрокурора Сергей Цыганок.

Связь Павловского и предполагаемого организатора убийства

Начальник штаба херсонского гражданского формирования "Черный Туман" Дмитрий Диновский (Дым) рассказал "Стране" такую трактовку связей "Опера" (организатора убийства Сергея Торбина) и экс-помощника нардепа из президентской фракции.

"Торбин и Павловский – это одна команда. Опер, как и вся его группа, никакого отношения к нашему объединению не имеют. У них другая организация, и с мая месяца мы находились в конфликте", – говорит он.

По данным источников "Страны", все совместные бизнес-проекты Торбина и Павловского возглавлял последний. Он же был финансистом общественной организации Торбина "Добровольцы божьей четы". Под эгидой этой организации действовало несколько охранных структур, которые были зарегистрированы в Алешках и Новой Каховке.

Летом 2018 года люди Торбина - Павловского участвовали в разборках по вырубке леса в Цюрупинском лесничестве. Там же, к слову, засветился и убитый в Бердянске в день нападения на Гандзюк ветеран АТО "Сармат".

Еще одна тема, которую курировала команда Павловского - это херсонская таможня. Через нее проходят большие грузы контрабанды. В том числе это контрабанда и реэкспорт топлива с возвратом НДС.

"После того, как в Одессе на таможне при Саакашвили начались проблемы и передел контроля над потоками "контрабаса", в Херсон перебралось много одесских контрабандистов. Конечно, это вполне легальные фирмы, но за три прошедших года по серым схемам на таможне Херсона стало проезжать в пять раз больше грузов, чем до 2015 года. Полиция здесь ни причем - это непосредственно курируют СБУ и областные структуры", - сказал "Стране" источник в силовых структурах Херсона.

Впрочем, Игорь Павловский категорически отрицает сотрудничество с Сергеем Торбиным, подтверждая лишь то, что их офисы находились в одном здании на одном этаже и личное знакомство с подозреваемым в покушении на Екатерину Гандзюк.

Однако большинство опрошенных нами ветеранов АТО и экспертов в Херсоне в такую трактовку не верят. И утверждают, что Павловский был в очень тесных отношениях с Торбиным. При этом последний выполнял все заказы, которые ему поручил экс-помощник нардепа.

Фото: Сергей Торбин/khersonline.net

Что известно о депутате Паламарчуке

Экс-шеф Игоря Павловского Николай Паламарчук, который, по информации активистов, в последнюю минуту не попал в состав временной парламентской комиссии по убийству Гандзюк, опровергает свою причастность к преступлению.

"Имел я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет не имел. Были у нас конфликты? Нет, не было. Был у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Или осуждаю я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения", - передает слова депутата официальный сайт БПП.

Фото: Николай Паламарчук (слева) и Игорь Павловский (справа)

О Паламарчуке практически источники "Страны" говорят, как о человеке, который имеет существенное влияние на правоохранительные органы Херсонской области, включая полицию, с которой у Кати Гандзюк был перманентный конфликт.

Он сам выходец из силовых структур.

Начинал свою карьеру в правоохранительных органах Херсонской области. В середине 90-х возглавлял областное ГАИ, а затем руководил криминальным блоком милиции региона. Далее в его карьере значились должности начальника областного МВД Полтавщины, и дважды - главного милиционера Крыма (этот пост Паламарчук совмещал с должнстью замминистра внутренних дел Украины).

В 2005 году вышел на пенсию и направил свои стопы в политику. Сначала избирался депутатом Верховной Рады Крыма, Киевского горсовета (от блока Виталия Кличко), а с 2012 года - народный депутат.

В парламент прошлого созыва Паламарчук прошел по спискам партии "УДАР", в 2016 году избирался от Блока Петра Порошенко.

Собеседники "Страны" в Генеральной прокуратуре называют его одним из влиятельных представителей партии власти на Херсонщине. Хотя и говорят, что называть его "смотрящим" - преувеличение. "Это один из акционеров, но единственный человек, влияющий на силовые структуры региона", - характерируют Паламарчука правоохранители.

Как пишет "Зеркало недели", со ссылкой на свои источники, Павловский - фигура в регионе, возможно, даже более влиятельная, чем его формальный шеф. И что не столько Паламарчук нужен был Павловскому как крыша, сколько Павловский - Паламарчуку как человек, который знает всех и все, и многое может.

О связке Паламарчук-Павловский заговорили в 2016 году после громкого скандала с фирмами "Глобал-Инвест" и "Харистрон", руководители которых заявили о рейдерском захвате. По их словам, в этом активно участвовали помощники депутата Паламарчука - Игоря Павловский и Анна Калюжная. Позже местные СИИ писали, что "отжим" произошел при участии полиции и прокуратуры.

Арест Павловского без права залога таит в себе серьезную опасность для власти - поскольку ведет напрямую к президентским структурам контроля в областях.

С одной стороны, арестовав подозреваемого, его упрятали от любопытных журналистов и будут дозированно показывать его в ходе нечастых судебных заседаний.

С другой - впервые человек, столь близкий к правящей партии арестован за столь резонансное убийство. Последним таким прецедентом был нардеп-стрелок Виктор Лозинский из Блока Юлии Тимошенко, который в 2009 год убил человека в Кировоградской области. А резонанс после этого преступления значительно ухудшил шансы Тимошенко на президентских выборах. И это при том, что в его деле не было политического подтекста. В отличие от Гандзюк.

Впрочем, у власти есть еще вариант "поработать" с Павловским, чтоб тот назвал "политически правильных" заказчиков преступления. Например, избранного от "Батькивщины" главы облсовета Владислава Мангера, с которым у погибшей активистки также случались конфликты. Или неких "пророссийских сепаратистов". Или еще кого-то, чтоб отвести удар от БПП и от полиции.