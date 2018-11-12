ГП "Энергорынок" должен рассчитаться за долги перед Криворожской ТЭЦ для последующей подачи газа "Нафтогазом". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, единственный вариант решения – чтобы с Криворожской ТЭЦ рассчитался ее большой должник - ГП "Энергорынок", - сказал глава НАК Андрей Коболев.

По его словам, поскольку ТЭЦ находится в управлении Фонда госимущества и не является коммунальной собственностью, местные власти не имеют право давать за нее гарантии и выделять деньги из местного бюджета. "Но "Энергорынок", который должен этой ТЭЦ, может рассчитаться и довести уровень расчетов до приемлемого, установленного постановлением Кабмина, тогда "Нафтогаз" начнет поставлять газ", - резюмировал Коболев.

Напомним, АО "Криворожская теплоцентраль" не обеспечила выполнение условий для получения газа от НАК "Нафтогаз Украины" в рамках специальных обязательств по поставке газа (ПСО) из-за чего до сих пор не начала производство тепла.

Как сообщала "Страна", Коболев и Витренко отправили полученную в "Нафтогазе" премию в США и Лихтенштейн родственникам.

Ранее стало известно, что энерготаможня обжалует решение суда, отменившего 7-миллиардный штраф для главы "Нафтогаза" Коболева.