Украина имеет большой ресурсный потенциал и может стать "европейским Техасом" в случае использования новых технологий для добычи углеводородов, в частности природного газа. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина. Его цитирует Интерфакс.

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине таков - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", – сказал он в Киеве в понедельник, 12 ноября.

Перри отметил "впечатляющий" потенциал для такого развития.

"Я напоминаю людям, которые 10 лет тому назад нам (в Техасе – ИФ) рассказывали, что в мире уже добыто все выкопное топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Некий человек путешествовал по стране, рассказывая о пиках добычи нефти. А эти ресурсы всегда были там и инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире", – сказал Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг.

По его словам, США продолжат помогать Украине в разработке Национального плана энергетической стабильности, а также продолжат сотрудничество в создании межведомственного оперативного штаба на случай диверсий и ядерных инцидентов.

В то же время Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной: "У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладке планируемых трубопроводов, по инфраструктурному потенциалу, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества их жизни".

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" заявил, что долг "Укрнафты" перед госбюджетом уже достиг 27,9 млрд грн. Просроченный налоговый долг компании на 30 сентября 2018 года составил 10,4 млрд грн.

Напомним, что Укргазодобыча потребовала у Кабинета министров 56 миллиардов компенсации за цены на газ.