Суд избрал бывшему помощнику нардепа от БПП Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей как соучастнику преступления.

Об этом сегодня сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику", - заявила она.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что Павловскому избрана мера пресечения в виде ареста без возможности внесения залога. "Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство). ГПУ и СБУ работают дальше", - сообщила она.

Напомним, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк возле ее дома. 4 ноября активистка скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину. 6 ноября Паламарчук уволил своего помощника.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ обыскала жилье херсонского депутата в связи с делом Гандзюк.

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