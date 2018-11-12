За минувшую неделю (5-11 ноября) во Львовской области корью заболели 489 человек. Госпитализированы 323 человека. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Львовский областной лабораторный центр.

По данным центра, среди заболевших 373 детей до 17 лет. Большинство из заболевших в возрастной группе от 5 до 9 лет из них 78% не были вакцинированы.

По данным лабораторного центра, за минувшую неделю в области зарегистрированы 10 вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ – во Львове. Кроме облцентра, больше всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жолковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

Также, по данным центра, за минувшую неделю вакцинировались от кори 1 тысяча 308 человек.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине с начала 2018 года корью заболели 36,5 тысяч человек, 15 умерло.

Как сообщала "Страна", под Киевом от кори умер двухлетний малыш.

Отметим, что корь добралась до Харьковской области. А в Мукачево от кори умер 12-летний мальчик.