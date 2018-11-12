В зоне ЧАЭС автомобиль "Renault Duster" столкнулся с лосем на трассе "Чернобыль – Славутич", пострадали четверо иностранцев. об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

"Как выяснилось, на дорогу внезапно выбежало дикое животное - лось. Произошло столкновение с сохатым и водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате чего водитель и пассажиры - трое граждан Великобритании и один мужчина из Румынии получили травмы различной степени тяжести. Каретой скорой помощи они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа, спасатели, медики и работники егерской охраны. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", возле зоны ЧАЭС двое мужчин привязали к дереву и зверски изнасиловали иностранку.

Ранее в зоне отчуждения ЧАЭС задержали юного сталкера из Польши.

Также "Страна" публиковала видео, как лоси белого цвета перешли дорогу трезвым туристам в Канаде.