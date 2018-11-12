Бывшего помощника депутата Николая Паламарчука (БПП) Игоря Павловского арестовали в рамках дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Согласно информации телеграм-канала Newsroom, Павловского задержали в Херсоне еще в минувшую субботу. Сегодня прошел суд, который взял Павловского под стражу без права внесения залога.

В СБУ подтвердили, что уже предъявили Павловскому подозрения в соучастии в убийстве (ч.3 ст 27, п.4,6,11,12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство). В прокуратуре также подтвердили арест Павловского. Павловский, по информации журналистов, являлся посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Ранее "Страна" сообщала, что известно об экс-помощнике нардепа от БПП, которого клеймят "убийцей Гандзюк".

Также мы писали о том, что в Херсоне подожгли дом экс-помощника депутата от БПП, которого считают причастным к нападению на Гандзюк.