Представители Государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" обратились в Хозяйственный суд Киева с просьбой взыскать с Кабмина 56,797 млрд гривен в качестве компенсации за лишение возможности продавать природный газ по рыночным ценам в рамках возложенных правительством специальных обязательств.

Об этом говорится в определении суда в реестре судебных решений от 5 октября, передают Украинские новости.

Рассмотрение иска назначили на 9 ноября, однако его результаты по состоянию на понедельник, 12 ноября, пока не обнародованы.

"Исковые требования обоснованы тем, что в связи принятием ответчиком постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" истец был лишен возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам и при этом не получил компенсацию, предусмотренную законом "О рынке природного газа", - говорится в тексте постановления.

Также отмечается, что, рассмотрев материалы искового заявления, суд признал их достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению и открытия производства по делу.

В 2017 году "Укргаздобыча" увеличила прибыль в 2,6 раза, или на 18 552,909 млн гривен, до 30 472,509 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Чистый доход от реализации продукции и предоставления услуг в 2017 году составил 75 092,221 млн гривен, что на 36,4%, или на 20 051,075 млн гривен больше, чем в 2016 году.

"Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для потребностей населения. 100% акций компании принадлежит "Нафтогазу".

Как сообщала "Страна", "Укргаздобыча" заказала рекламу своих достижений на 10 миллионов. Прайс и перечень СМИ.

Отметим, что у Порошенко платят Facebook за рекламу с оправданием новых цен на газ.