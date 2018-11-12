В Краснодарском крае России задержали агента СБУ с позывным "Вова", который якобы пытался собирать данные о передвижении военной техники на юге страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Утверждается, что задержанного зовут Юрий Пермяков, он был завербован на подконтрольной Украине части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ. Мужчина якобы передавал украинской спецслужбе информацию о передвижении российской военной техники.

"Работая в такси и постоянно посещая нашу страну (Россию – Прим.Ред.), Пермяков Ю.С. имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел. После задержания Пермяков Ю.С. дал подробные пояснения о сотрудничестве с СБУ и поставленных ему задачах. В связи с потенциальной угрозой въезд иностранцу был закрыт на длительный срок", – говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в "ДНР" заявили, что Захарченко убил агент СБУ при помощи западных спецслужб.

Ранее в СБУ заявили, что агенты ФСБ пытались завербовать жен украинских военнослужащих.

Напомним также, что ключевой агент СБУ по делу Михо-Курченко отказался уезжать из России.