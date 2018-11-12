Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Украине мешают двигаться вперед информационное внушение проигрыша и зависть к успешным людям, а также коррупция. Такое заявление он сделал на заседании Совета регионального развития с участием президента.

По мнению Луценко, которого цитирует Украинская правда, сейчас у Украины те же враги, что и 100 лет назад у Украинской народной республики - "Москва и свои популисты и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем повалить свое же государство".

"Если мы и дальше будем молчать о достижениях, мы окончательно проиграем информационную войну. Я посмею вам сказать: мы ее практически проиграли. Все российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все, и вот-вот ее объявят fail state", - заявил Луценко

"И сегодня уже навязано бедным людям, которым, негде правды деть, живется трудно, что это не Путин виноват, а уже Порошенко виноват в войне, это не Янукович виновен в разграбленной стране, а генеральный прокурор, который отнял у него деньги. Уже виноваты не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить", - возмутился генпрокурор.

"Последней же проблемой нашей страны - возможно, даже самой большой, - я считаю жабу, огромную украинский тварюку, которая задавила миллионы. И я вовсе не шучу", - заявил Луценко.

"Мне кажется самой большой проблемой страны, поднимающейся сейчас в своем развитии, является зависть к чужому успеху. Я фактически не знаю ни одного человека в стране - я сейчас не о политиках - ни одного спортсмена, ни одного журналиста, ни литератора, ни деятеля любой сферы, которому аплодируют за его успех и стараются быть еще более успешным", - добавил он.

По мнению Луценко, "каждый, кто успешен в нашей стране, подвергается такому остракизму, что уже никому не хочется рассказывать о своих успехах".

"Страна меняется, но прославляют не тех, кто ее меняет, а тех, кто все оплевывает и проклинает. Мне кажется это большой проблемой ..." - пожаловался генпрокурор.

Ранее "Страна" писала о том, что генпрокурор Луценко признал, что расследование убийства Шеремета идет безрезультатно.

Также мы сообщали, что у генерального прокурора Украины Юрия Луценко выросла зарплата.