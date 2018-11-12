Украина заплатила $50 фирме за юридическое консультирование при взыскании с российской компании "Газпром" в иностранных государствах 172 млрд гривен штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на тендерную документацию Министерства юстиции.

Еще 6 февраля межведомственная рабочая группа решила привести в исполнение в иностранных юрисдикциях и привлечь юридического советника для выполнения постановления Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа, наложенного АМКУ.

Подчеркивается, что на территории Украины все средства для выполнения этого решения уже исчерпаны. Для поиска юридического советника Минюст разослал приглашения для участия в тендере 7 ведущим юркомпаниям европейских страны и попросил их сообщить о возможном конфликте интересов в данном деле.

Из 7 фирм только две заявили об отсутствии конфликта интересов, а именно британская Clyde&Co LLP и французская Shearman & Sterling LLP. Ожидаемая стоимость закупки составляла 1 млн гривен. В то же время в сентябре текущего года фирма Clyde&Co LLP отказалась принимать участие в тендере, и Shearman & Sterling LLP осталась единственным претендентом. Shearman & Sterling LLP отказалась от стандартной схемы почасовой оплаты и попросила "фиксированный гонорар" в размере 50 долларов, что составляет 1,4 тысяч гривен (по курсу на 18 сентября).

26 октября Минюст заключил договор с Shearman & Sterling LLP на предоставление услуг юридического консультирования в период с 18 сентября по 31 декабря текущего года за 50 долларов.

Как сообщала "Страна", ГФС Украины потребовала у Нафтогаза 16 миллиардов за выигранный у Газпрома суд.

Также "Страна" писала, как "Газпром" инициировал арбитражное разбирательство против Украины за $6 млрд штрафа.