Львовское коммунальное предприятие "Дворец игровых видов спорта" объявило тендер на строительство дворца спорта в пределах общественного центра Сихова с ожидаемой стоимостью 961,744 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, сообщают "Украинские новости".

Здание будет размещаться на проспекте Красной Калины. В техническое задание войдет снос зеленых насаждений, демонтаж существующих ограждений и покрытий, общестроительные работы (земляные работы, фундаменты, конструкции с бетонного каркаса и так далее), пусконаладочные работы по вентиляции и кондиционированию, телефонизация и прочее.

Срок проведения работ - 59 месяцев. Конечный срок подачи тендерных предложений - 10 декабря, аукцион состоится 15 января.

Как сообщала "Страна", в Украине построят новый завод боеприпасов за 1,4 млрд грн.

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