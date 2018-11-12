Газораспределительная компания "Криворожгаз" возобновила работу своей аварийной службы.

Об этом говорится в сообщении на странице компании в соцсети.

Отмечается, что возобновились переговоры предприятия с захватившими здание "Криворожгаза" людьми.

"Сейчас продолжаются переговоры, появился конструктив и понимание, что в сложившейся ситуации виноват НАК "Нефтегаз". Первый реальный результат переговоров - это возобновление работы аварийной службы ПАО "Криворожгаз", - говорится в сообщении.

При этом, аварийные машины "Криворожгаза" будет сопровождать полиция, чтобы избежать нападений.

"Криворожгаз" констатирует, что его здание захвачено неизвестными людьми, в "заложниках" у которых находятся сотрудники, которые ведут с ним переговоры - технический директор Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка.

Напомним, накануне похолодания миллионный Кривой Рог остался без отопления из-за долгов теплоснабжающего предприятия перед "Нафтогазом". После этого криворожане в знак протеста зажгли шины перед "Криворожгазом" и захватили офис этого предприятия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Смеле из-за отсутствия отопления школы приостановили занятия.