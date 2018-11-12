Президент США Дональд Трамп обвинил Литву, Латвию и Эстонию в том, что они устроили войну в начале 1990-х годов, которая привела к распаду Югославии. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на французскую газету Le Monde.

Сообщается, что Трамп допустил ошибку еще в апреле в ходе встречи в Белом доме с президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Балтийские лидеры не сразу поняли, в чем Трамп их обвиняет. Им понадобилось некоторое время, чтобы понять, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами.

По данным издания, ошибка Трампа кажется еще более удивительной, учитывая, что его жена Мелания родом из Словении, которая была частью Югославии.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы.

Ранее єкс-министр обороны США признался, что жалеет о бомбардировках Югославии.

Напомним также, что Трамп разругался с журналистами на пресс-конференции, выпалив про "ужасную личность и CNN враги народа".