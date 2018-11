В Калифорнии продолжают полыхать лесные пожары, получившие название "Вулзи". Они достигли Малибу, Калабасаса и Агура-Хиллз, где находятся дома многих знаменитостей. Несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. К актеру Джерарду Батлеру и гитаристу Нилу Янгу, у которых уже сгорели дома, добавились актер Уилл Смит, певица Леди Гага, телеведущая Ким Кардашьян и другие звезды.

Так, лишилась дома популярная певица Майли Сайрус. Об этом звезда рассказала на своей странице в Twitter. По словам Сайрус, ее дом сгорел дотла, но ее домашние животные и "любовь ее жизни" вовремя ушли из дома. Певица отмечает, что это для нее самое главное, и у нее останутся воспоминания об этом месте. Также Сайрус поблагодарила пожарных и департамент шерифа, и призвала всех заинтересованных помочь пострадавшим от пожаров личным присутствием, деньгами или вещами.

Фото: twitter.com

Пожар полностью уничтожил роскошную резиденцию телезвезды Кейтлин Дженнер площадью около 300 квадратных метров. Вместе с подругой Софией Хатчинс она рассказала на видео, что с ними все хорошо.

Видео: youtube.com

Звезда соцсетей Ким Кардашьян и ее семья тоже успели уехать из своего дома в Калабасасе, собрав вещи всего за час. После этого Ким запостила фото с племянницей, написав: "Мы все в безопасности, и это все, что имеет значение".

Фото: instagram.com

Уилл Смит сообщил в Instagram, что и его особняк в опасности. Актёр и его дети сейчас очень переживают за свой дом.

Певица Леди Гага уже эвакуировалась из своего особняка в Малибу. В Twitter она попросила всех молиться за всех пострадавших от пожаров. Также певица поделилась фотографией надвигающегося на ее дом огня и дыма.

Фото: twitter.com

Актер Орландо Блум опубликовал фотографию своей улицы, которая находилась очень близко к пламени. Пострадал ли дом актера - пока не известно.

Фото: instagram.com

Кендалл Дженнер была в Лас-Вегасе, когда начались пожары, но она поделилась в Instagram фотографией дыма, снятой из окна самолёта обратно в Лос-Анджелес, подписав ее "Мой дом".

Фото: instagram

Дом певца Робина Тика и его подруги Эйприл в Малибу также полностью сгорел. Позже Тик поделился фотографией того, что осталось от постройки.

Фото: instagram

Режиссер "Доктора Стренджа" Скотт Дерриксон запостил в Twitter фотографию своего дома, который полностью сгорел во время пожара. Он поблагодарил всех, кто решил поддержать его, и заявил, что сам не сильно волнуется из-за ситуации, хотя буквально "потерял все".

Фото: twitter.com/scottderrickson

Режиссер Робби Старбак, о судьбе дома которого пока ничего не известно, поделился жутким видео файернадо во время пожара. Он подчеркнул, что никогда ничего подобного не видел.

I had never heard of a fire tornado until today and I really kind of hope I never see a firenado again in my life. This legitimately feels like biblical levels of destruction. #CaliforniaFires pic.twitter.com/JxUw3C1i3B