В Министерстве иностранных дел Украины заявили о победе в кампании корректного употребления названия города "Киев" на латинице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем микроблоге в Twitter.

"Поздравляем! Новая победа в рамках кампании МИД # CorrectUA",- говорится в сообщении.

По данным МИД, отныне один их крупнейших аэропортов мира Athens Airport (Афины, Греция) начал использовать корректное название украинской столицы "Kyiv".

Фото: twitter.com

Напомим, в марте глава МИД Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

Ранее "Страна" писала о том, что в соцсети разгорелись споры на грамматико-политической основе из-за написания Kyiv вместо Kiev.