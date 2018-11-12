По мнению генпрокурора Юрия Луценко, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не полностью справляются со своими обязанностями. Он констатировал, коррупция в Украине все еще недопустима велика.

Также генпрокурор сообщил, что власть сформировала специальную инфраструктуру для антикоррупционной борьбы. По данным Луценко, САП работает с НАБУ, а ГПУ - с МВД, СБУ и фискальными службами.

"Благодаря совместной союзнической самоотверженной работе ГПУ, МВД, СБУ и ДФС мне не стыдно смотреть в глаза украинцам. Ибо мы имеем 2500 приговоров по коррупции, 60 млрд гривен, возвращенных в госбюджет, и около 100 000 га земли, возвращенных в государственную и коммунальную собственность", - сообщил Луценко.

"Порядок наводится, почему же нас так остро критикуют? Потому что затянулось ожидание результатов САП и НАБУ. Три года существования этих институтов не вылились пока ни в один серьезный приговор и никакие серьезные деньги, возвращенные в бюджет", - заявил он.

Генпрокурор добавил, что именно те западные партнеры, которые занимаются независимостью НАБУ, остро критикуют за отсутствие его результатов.

"Нет большой рыбы. Но это функция именно той институции, которую фактически запрещается критиковать - всем, кроме меня. Надо каждому отвечать за свой участок работы и прекратить искать виновных, если кто-то не умеет работать", - заявил он.

"Если результатов нет - надо расставаться с должностью. Если везде враги - попробуй уплыть по течению, там всегда найдутся друзья. Тем более, что конкуренция против течения всегда минимальна", - сказал Луценко.

При этом он добавил, что коррупцию нужно преодолевать не только карательными методами, но и совместной работой всей власти.

"Я считаю, что самым большим источником коррупции является неоправданно большой государственный сектор. Три с лишним тысячи государственных предприятий, более 60% которых официально неприбыльные - это и есть главный источник коррупции. Потому что эти предприятия неприбыльные для государства, а для своих партийных боссов они очень прибыльные ", - сказал генпрокурор.

"Поэтому большая приватизация - единственный немедленный ответ на коррупцию в нашей стране. Уверен, она заменит тысячу посаженных коррупционеров и сотню даже "крупных рыб", - считает он

"Государственный сектор должен быть сокращен на открытых аукционах приватизации, принести деньги в бюджет - и обеспечить эффективного собственника. Другого пути преодоления массовой коррупции, которая держит всю политическую, партийную систему - я не вижу", - сказал Луценко

Он также поддерживает переход на выдачу лицензий в аукционной форме для уничтожения и коррупции, и монополий. Также Луценко выступает за восстановление Государственной таможенной службы.

Еще одним источником коррупции Луценко назвал нынешнюю форму собственности на землю.

"Все коллеги, приехавшие из областей, прекрасно знают, что происходит с землями запаса землями Аграрной академии и с землями, которые не имеют конкретного собственника. Надо прекращать эту Коломыю, когда засеваются эти земли, собирается урожай - но ни копейки с не приходит в бюджет и оседает исключительно в специфические структуры", - заявил генпрокурор.

"Во всем мире Академия наук - это общественная организация. Почему у нас она - хозяйствующий субъект без всякого налогообложения, просто уничтожает нормального фермера, который работает в совершенно других условиях? Я думаю, что пора ставить этот вопрос Верховной Раде и ставить всех в ровную ситуацию ... по крайней мере передача в аренду этих земель с уплатой налогов давно назрела ", - добавил он.

Как сообщала "Страна", 9 ноября задержали сотрудников "Киевтранспарксервиса", которые организовали коррупционную схему, чтобы вымогать деньги за оформление парковок.

Отметим, что по данным расследования Нацгвардия обменяла квартиры для военных в центре Киева на его окраину, подарив застройщику миллионы.