Украина и США договорились подписать протокол о сотрудничестве в ядерной безопасности, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас будем встречаться с министром энергетики США Риком Перри, будем подписывать протокол о сотрудничестве по ядерной безопасности", - сказал Климкин журналистам в Киеве в понедельник.

Напомним, министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри находится с визитом в Украине 11 и 12 ноября. В министерстве энергетики США заявили, что в ходе визита министр Перри планирует обсудить широкий круг вопросов: от ядерной энергии и кибербезопасности до экспорта угля и сжиженного природного газа.

Ранее "Страна" писала о встрече президента Украины с президентом США на полях в Париже. 

Как сообщала "Страна", Германия выделит $0,5 млрд на терминал для сжиженного газа из США. Тем временем США активно продвигают на европейский рынок свой сжиженный газ, объясняя это необходимостью снизить зависимость от поставок газа из России.

 

 

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