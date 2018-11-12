В "Укрзализныце" определились с названием для скоростного экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международным аэропортом "Борисполь". Экспресс получил название Kyiv Boryspil Express. Оно победило в голосовании в Facebook. Об этом на своей странице в соцсети сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"10 тысяч пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за 4 дня. Мне название импонирует. Победитель конкурса – Евгений Захаров. Евгений, у нас с Вами важная миссия - нанести это название на подвижной состав. Кстати, в запасе еще несколько красноречивых названий - оставим их для будущих масштабных строек", - отметил Кравцов.

Фото: facebook.com

Напомним, к декабрю 2018 года Киев и аэропорт "Борисполь" планируют соединить скоростной железнодорожной линией. Ожидается, что после реализации проекта добраться до аэропорта можно будет за 35 минут. Стоимость билета - 80-120 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман прокатился в скоростном экспрессе до аэропорта "Борисполь".