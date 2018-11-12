Журналистку Марину Барановскую, которая спросила у Петра Порошенко, каково это быть президентом-олигархом в стране, где люди едва выживают, уволили из издания "Детектор медиа". Об этом рассказала сама Барановская в Facebook.

"...В конце этого сентября меня уволили из "Детектора медиа". Точнее со мной в одностороннем порядке расторгли трудовой договор, как это разрешено законом, если ты - ФЛП (а я сотрудничала с этой редакцией именно как ФЛП)", - сообщила она. По ее словам, с сентября прошлого года она работала в "Детектор медиа" редактором и журналистом "Видеотеки". "По приглашению Натальи Лигачевой я пришла развивать обновленный сайт "Видеотека", а вообще работала над этим проектом длительное время - с 2010 года (с перерывом на 2 года)", - пишет журналистка.

Барановская отмечает, что к ее работе не было претензий вплоть до того времени, пока она не задала свой знаменитый вопрос Порошенко в конце февраля 2018 года. После этого она сообщает, что "отношение руководительницы "Детекторм медиа" к моей работе и ко мне лично изменилось радикально и резко".

"Я ищу работу в СМИ. И пока безрезультатно. Возможно, кто-то из вас может помочь мне советом или рекомендацией. Буду очень благодарна за любую помощь", - резюмировала журналистка.

Фото: facebook.com/ Марина Барановская

Напомним, во время пресс-конференции Барановская спросила у Порошенко, каково это быть президентом-олигархом в стране, где люди с трудом выживают. Главу государства этот вопрос видимо задел, так как он ответил на него достаточно резко: "Я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар. Если вам интересно – я приглашаю. Приезжайте, пожалуйста, посмотрите... Но ключевая позиция, дорогая моя, мы должны изменить с вами страну".

Та самая пресс-конференция Порошенко. Вопрос звучит на 54:00

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко обвинил во лжи журналистов, которые задали ему вопрос о рукопожатии Трампа.

Также мы писали о том, что глава НСЖУ на конференции в Афинах рассказал о нападениях на журналистов и активистов.