Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош обратился к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, выставив единого кандидата в президенты и сформировав единый список на выборы в Верховную Раду.

"Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины", - написал командующий Украинской добровольческой армии (УДА) в Facebook.

Ярош подчеркнул, что лично не претендует на мандаты и должности, а также считает взвешенным и правильным отказ главы "Свободы" Олега Тягнибока от участия в президентских выборах.

"Остаюсь убежден, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия", - добавил Дмитрий Ярош.

Напомним, форматы участия националистов в президентских выборах еще не определены. В подвешенном состоянии и один из главных вопросов - будут ли правые силы объединяться и совместно лоббировать единого кандидата, будь то Кошулинского, Билецкого, Яроша, его преемника Андрея Тарасенко или кого-либо другого. Детально об этом - в материале "Страны".