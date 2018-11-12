В понедельник, 12 ноябряЮ на площади Малика Асгара в центре Кабула (столицы Афганистана) взорвался автомобиль, за рулем которого находился террорист смертник. Жертвами теракта стали не менее 10 человек. Еще 15 человек госпитализированы в клинику скорой помощи. Один из них скончался от полученных ран.

Об этом сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителей афганских властей. О раненых говорится в сообщении пресс-службы афганской больницы в твиттере, передает Интерфакс.

Взрыв прогремел на митинге, участники которого требовали от правительства принятия мер по обеспечению безопасности в провинции Газни после нападений талибов на уезды Джагори и Малистан, приведших к гибели десятков мирных жителей и военнослужащих правительственных сил.

Неподалеку располагалось здание школы, муниципалитет Кабула и полицейский участок. Место происшествия оцеплено, туда прибыли кареты скорой помощи.

По данным афганского телеканала 1TV, ответственность за взрыв взяли на себя террористы ИГИЛ.

Как сообщала "Страна", в Афганистане найден живым сбитый 30 лет назад советский летчик. В Афганистане участники одной из экспедиций случайно наткнулись на бывшего пленника, который уже не помнит украинский язык и забыл свое имя. Через переводчиков мужчина сказал лишь, что родом с Волыни.

Напомним, что рано утром 21 января 2018 в столице Афганистана Кабуле смертник подорвал себя в гостинице "Интерконтиненталь". В результате погибли 18 человек, включая граждан Украины.