Студия "Квартал 95" выпустила жесткий тизер к сериалу Слуга народа-2, который раскритиковали в соцсетях. Пользователи назвали видео ролик политическим и отметили, что это уже не юмор. Видео появилось на странице комиков в Facebook.

В сериале Владимир Зеленский в роли президента Украины с трибуны рассказывает депутатам о том, что они полностью побороли коррупцию, кнопкодавство и принцип "рука руку моет". Однако уже на следующем кадре становится понятно, что это стало возможным потому, что всем депутатам ампутировали обе руки.

Авторы сериала спросили подписчиков, считают ли они такой способ борьбы с коррупцией жестким или справедливым. Ролик за несколько часов собрал 17 тысяч просмотров и больше ста репостов.

Само видео вызвало неоднозначную реакцию. Одни пользователи отметили, что только так и можно что-то изменить: "По-другому нельзя просто. Так Нужно", "Так и нужно", "Хорош".

"Это не жестко и не справедливо, это предвыборный популизм", "Ну, это точно уже не юмор. Выглядит угрожающе".

Ранее Зеленский со сцены рассказал о своем участии в выборах президента.

Как сообщала "Страна", "95 квартал" представил, что случилось, если бы медицину реформировали так, как полицию.

Также "Страна" писала, как на 1+1 сравнили критиков "95 квартала" с нацистами и коммунистами.