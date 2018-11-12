12 ноября в Киеве на улице Большая Васильковская патрульная полиция задержала таксиста, который, по словам правоохранителей, отказался предоставить им документы, а после зажал окном руку полицейского и пытался скрыться. Об этом сообщает "Информатор".

Патрульные вынуждены были применить спецсредства. При этом у обеих сторон конфликта разные версии случившегося.

По словам патрульных, такси стояло на улице Большой Васильковской на месте для инвалидов. Полицейские подошли к таксисту и попросили предоставить им водительское и страховку на транспортное средство. Ее мужчина тщетно искал около 20 минут, а остальные документы не передавал в руки. В ходе диалога, по неустановленной причине, рука полицейского оказалась зажата стеклом, после чего патрульный забрызгал водителя перцовым баллончиком, а тот начал движение. Полицейский бежал за автомобилем около 10 метров, после чего транспортное средство остановилось. Водителя достали из салона, положили на землю и надели наручники.

Иван, водитель такси, рассказал свою версию: "Я общался с владельцем автомобиля по телефону, чтобы узнать, где в машине лежит страховка. Как вдруг полицейские начали кричать и ломиться ко мне в автомобиль, я испугался и закрыл окно. Лейтенант сразу начал распылять газ в салон, я в состоянии аффекта начал движение, но потом остановился, потому что ничего не видел. Они меня достали из машины и били, у меня болит ребро", - рассказал водитель Uber.

Фото: kiev.informator.ua

На место происшествия прибыла скорая помощь. Медики осмотрели руку полицейского и уехали, чем вызвали негодование таксиста, который также хотел получить медицинскую помощь. Разбираться в инциденте приехала следственно-оперативная группа.

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