Радикалы из организации С14 в понедельник, 12 ноября, проводят у здания Генпрокуратуры в Киеве митинг и требуют отставки главы ГПУ Юрия Луценко. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Радикалы принесли плакаты, на каждом из которых упоминаются нераскрытые Луценко дела, либо невыполненные обещания. Лидер С14 Евгений Карась заявил, что за генпрокурором идет "хвостик" из безрезультативных дел. В число таких "знаковых проколов" за последние годы попало дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, "дела" всех мажоров, которые в ДТП убивают людей, "судилище по делу Бузины" с "личным произволом прокурора".

Напомним, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Президент Петр Порошенко негативно воспринял заявление и отставку генпрокурора не принял. После этого Луценко пообещал "работать максимально" по делу Екатерины Гандзюк, и в "тысячах дел других активистов".

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что у генерального прокурора Украины Юрия Луценко выросла зарплата.