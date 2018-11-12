Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко рассказал, как будет происходить выдвижение единого кандидата от "Оппозиционной платформы - За життя", сообщается на сайте ОБ.

По его словам, это случится на съездах партий. Как писала "Страна", они должны пройти до конца ноября, а регистрация кандидатов в президенты начнется 31 декабря.

По словам Бойко, единый кандидат на президентских выборах будет выдвинут от политических сил, ориентирующихся на электорат юго-востока и центра Украины. Он не исключил, к платформе присоединятся еще несколько партийных структур - а именно пять партий.

Комментируя решение политсовета партии "За життя" о рекомендации выдвинуть Вадима Рабиновича единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах, Юрий Бойко сказал: "Я еще раз хочу вас заверить – будет единый кандидат от оппозиции. Мы готовы умерить свои амбиции и добиться реального единого кандидата от оппозиции, чтобы сломать сценарий власти. Если "За життя" выдвинет Вадима Рабиновича, мы поддержим... Но окончательное решение по этому вопросу будет позднее, на съездах партий".

В минувшую пятницу партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение об объединении оппозиции.

Выдвижение единого кандидата от юго-востока - одна из главных интриг выборов, которая может помешать действующему президенту выйти во второй тур. Кандидаты политсил - Юрий Бойко и Вадим Рабинович, получают на двоих более 15 процентов и, в случае выставления единого кандидата, он имеет все шансы выйти во второй тур выборов.

Социологи отмечают, что если единым кандидатом станет Юрий Бойко, за него проголосовали бы 14% респондентов, за Тимошенко - 15,5%. Другие кандидаты, в том числе действующий президент Порошенко, набрали бы меньше 10%.

Почему произошло создание оппозиционной платформы, как выдвижение единого кандидата от юго-востока повлияет на предвыборный расклад, действительно ли объединятся все кандидаты от юго-востока - ответы на эти и другие вопросы в материале "Страны".