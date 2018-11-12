Вчера, 11 ноября, завершились матчи 15 тура чемпионата Украины по футболу. Киевское Динамо на своем поле с крупным счетом обыграло ФК Мариуполь (4 - 0). В этом матче счет мячам киевлян открыл молодой хавбек Николай Шапаренко, для которого этот гол стал уже пятым в четырех последних матчах.

Официальный Twitter Украинской Премьер-лиги передает, что именно Николай Шапаренко и был в итоге признан лучшим игроком тура.

Фото: twitter.com/upl_official

Это стало ясно после голосования экспертного совета, в который вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игор Яворский.

По итогам голосования Шапаренко на два балла опередил полузащитника Зари Артема Гордиенко.

Ранее "Страна" приводила все результаты и турнирную таблица УПЛ после 15 тура.