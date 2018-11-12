Имя лидера группы "Гражданская оборона" музыканта Егора Летова не стали включать в лист для голосования о переименовании аэропорта Омска. По данным телеканала "Царьград" и федерального телеканала "Вести 24", в интернет-голосовании жители Омска отдавали предпочтение именно Летову, однако по телефону за него проголосовало лишь 6% опрошенных.

Об этом сообщает пресс-служба проекта "Великие имена России", в рамках которого и проводятся переименования аэропортов. В Омске итоговый список вошли герой Великой Отечественной Войны Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Григорий Туполев и артист, режиссер Михаил Ульянов.

"Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в регионах проекта, и утверждены Экспертным советом конкурса "Великие имена России", - говорится в заявлении организаторов.

На протяжении всего второго тура конкурса в Сети, по словам Фадеева, разворачивалась активная кампания в поддержку известного рок-музыканта Егора Летова, уроженца Омска. Однако в ходе телефонного опроса ВЦИОМ за рокера отдали свои голоса лишь около 6% респондентов. Как пояснил секретарь Общественной палаты, в таком результате нет ничего необычного: в опросе принимают участие и люди, "кто не являются фанатами рок-музыки".

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев в эфире "Говорит Москва" заявил, что сам Летов "плевался бы" от предложения назвать в его честь аэропорт, поскольку был "был человек анархического склада".

Как сообщала "Страна", в Украине собираются переименовать Крым и придумывают ему новые названия. Сами члены рабочей группы предложили назвать полуостров Крымской автономией.