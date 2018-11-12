УЕФА ведет во многом скрытую от посторонних глаз борьбу против планов европейских топ-клубов создать Суперлигу и уже активно разрабатывает упреждающие меры. Так, одним из ударом по планам авторов идеи о Суперлиге, станет возможное изменение календаря Лиги чемпионов, главного футбольного проекта мира, несущего золотые яйца.

Чтобы сорвать созданин Суперлиги УЕФА готова перенти игры Лиги чемпионов с будних на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных, передает Футбол 1 со ссылкой на испанскую Marca.

В топ-лигах очень недовольны планами УЕФА - руководство испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА. Каким будет ответный ход еврочиновников, покажет время.

Напомним, что ряд европейских команд обсуждают вариант создания Суперлиги - нового закрытого турнира для 16 клубов топ-уровня.

В европейской Суперлиге 11 команд-основателей будут защищены от вылета - Реа, Барселона, Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпуль, ПСЖ, Ювентус, Милан и Бавария.

Ранее "Страна" сообщала, что в скандал вмешалось и правительство Британии. Власти уже заявили, что не позволят английским клубам уйти в новую Суперлигу.