В Киеве появились листовки с перечеркнутыми изображениями президента Петра Порошенко, Меноры (семирожкового светильника) и словом "Хабад" (иудейское религиозное движение). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, афиши под лозунгом "Стоп геноцид" призывают выходить на народное вече в Киеве 18 ноября 2018 года. "Видимо, имеется ввиду геноцид, творимый евреями", - отмечает Долинский.

Фото: facebook.com

Публикация вызвала бурную реакцию пользователей. "Видимо Менора пугает люд сильнее Порошенко и Пятиконечной звезды, если стоит на первом месте. Как видим, главная угроза исходит от евреев. Слава средневековью! Темному средневековью Слава!", - сообщает Михаэль Айзенштейн.

Скриншот: facebook.com

Также Лариса Кривовяз пишет: "Почему некоторые иронизирует: это трагично, евреи. Собирайтесь на митинг против антисемитизм. Эдуард, надо бороться, а не только обличать".

Скриншот: facebook.com

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