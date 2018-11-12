В ближайшие дни в Украине будет холодно. Днем ожидается +1...+3 градуса. Ночью температура опустится до 0...-5. В восточном регионе ожидаются ночные заморозки до -5...-7 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В частности, восточном регионе днем прогнозируется от +2....-2 мороза. На юге +6...+10 градусов. На Западе +8...+13 градусов.

Во вторник, 13 ноября, в Приазовье на Донбассе, в Запорожье - а также на юге Луганщины ожидается дождь и мокрый снег с сильным восточным ветром. На остальной территории пока без существенных осадков, "максимум противная морось".

В среду, 14 ноября, с запада придет атмосферный фронт и принесет в наши западные области преимущественно дождь, а в северном регионе и местами в центре Украины ожидается мокрый снег.

В Киеве 13 ноября будет холодно: ночью до -3 градусов, днем ​​около нуля. Однако пока без осадков. А 14 ноября погода в столице станет еще менее комфортной - дождь, снег, порывистый ветер, пронзительный холод.

"Одевайтесь тепло, налегайте на витаминные и яркие продукты, не залеживайтесь в домах, как раз пора шастать по музеям, кино и встречаться за тесными столами с подружками в теплых кафе", - посоветовала синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", с 12 по 19 ноября синоптики в Киеве обещают дождь со снегом в середине недели. Также осадки возможны в воскресенье, 18 ноября.

А в Смеле из-за отсутствия отопления школы уже приостановили занятия.