Венгрия перенесла выдачу венгерских паспортов проживающим в Закарпатской области гражданам Украины в приграничный венгерский город Кишварда. Об этом сегодня заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире телеканала 112.Украина.

"Ничего не изменилось. Перенесли выдачу (из Берегово - Прим. Ред.) в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, 7 минут идет электричка, и они уже в Кишварде, там принимают. На экономику оно не влияет и не влияет на регион. У других есть иное мнение. Если мы идем в Европу, и девиз "без границ", то что дает двойное гражданство? На каждом паспорте члена ЕС не пишется страна, пишется "Европейский Союз". Мы хотим в ЕС? Хотим", - прокомментировал ситуацию Москаль.

По словам главы Закарпатской ОГА, у тех, кто получает такие паспорта, разные мотивы. "Многие берут для того, чтобы найти работу, другие берут, чтобы получить пенсию, третьи – чтобы воссоединиться с родственниками. Нет таких, чтобы все брали из-за патриотизма, любви, у каждого человека есть свои причины. Венгрия не может принять такое количество людей, и она все делает, чтобы эти люди остались на территории Закарпатья, помогает им", - сказал Москаль.

Напомним, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. 4 октября консул Венгрии в Берегове был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венгрии заявили, что не собираются захватывать Закарпатье.

Также мы писали о том, что Венгрия переименовала "министра по Закарпатью" в длинную должность "министра Карпатского бассейна".