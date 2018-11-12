Сегодня, 12 ноября, сборная Украины фактически начала подготовку к завершающему матчу в групповом турнире Лиги наций против Словакии и товарищескому поединку против Турции.

Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко впервые вызвал в основной состав Марьяна Шведа из Карпат и Андрея Борячука из ФК Мариуполь.

21-летний Швед и 22-летний Борячук уже защищали честь Украины на юношеском и молодежном уровне. На счету атакующего полузащитника Карпат 28 игр и восемь голов, форвард ФК Мариуполь провел за сине-желтых 30 матчей, забив 12 мячей, передает пресс-служба ФФУ.

Сегодня вместе с другими вызванными игроками новички прибудут в расположение главной команды страны - в столичный отель "Хаятт Ридженси".

Завтра, 13 ноября, сборная проведет открытую для болельщиков тренировку на НСК "Олимпийский" (начало - в 18.00). 16 ноября Украина сыграет выездной матч Лиги наций УЕФА против сборной Словакии, а 20 ноября - товарищескую встречу с Турцией в Анталии.

Ранее "Страна" сообщала, что после победы в группе Лиги наций Шевченко рассказал о проблемах в сборной Украины.