Власти Северной и Южной Кореи приступили к процессу демонтажа 20 постов, находящихся на укрепленной границе между странами. В понедельник, 11 ноября, военные посты были убраны с 11 пунктов на совместной границе. Ранее оттуда была отведена военная техника. Об этом сообщает DW.

Так государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября, которым предполагается снос по 10 погранпостов с каждой стороны.

У КНДР имеется около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой совместной границы, а у Южной Кореи - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация их всех.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея приостановили совместные учения по противовоздушной обороне, чтобы дать "все возможности" для продолжения дипломатическому процессу с Северной Кореей (КНДР).

Так, решение приостановить запланированные на декабрь учения Vigilant Ace приняли министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Чон Кен Ду, которые встретились в Сингапуре в пятницу.

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын разрешил тревел-шоу "Орел и Решка" провести съемки в КНДР. "Орел и Решка" стал первым развлекательным телепроектом в мире, которому удалось провести съемки в Северной Корее.

Отметим, что в Северной Корее впервые показали портрет улыбающегося Ким Чен Ына.