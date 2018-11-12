Ночью 11 ноября в селе Крупнодеринцы на Полтавщине неизвестные повалили памятник Ленину, который жители села отказались демонтировать добровольно, пишет LB.ua.

Бюст советского вождя упал вместе с постаментом, но при этом не разбился. Издание уточняет, что еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщала, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносили на сессию сельского совета Круподеринцев, но местное население и депутаты не поддержали снос памятника.

Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, результатов не дала.

В Оржицком отделе полиции в свою очередь заявили, что бюст Ленина в Крупнодеринцах не находится на балансе сельсовета и является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Крупнодеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (хотя есть признаки дисциплинарного проступка за невыполнение распоряжения председателя Полтавской ОГА).

Фото: lb.ua

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