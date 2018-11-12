Вчера, 11 ноября, в принципиальном дерби Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 3 - 1. На стадионе за игрой наблюдал и наш абсолютный чемпион мира Александр Усик, который накануне матча, в том же Манчестере, отправил в нокаут Тони Белью.

После финального свистка Александр Усик в компании легионера "горожан" Александра Зинченко прошел в раздевалку команды и поздравил футболистов с победой. Знаменитый Пеп Гвардиола воспользовался случаем и сделал селфи с нашим чемпионом. От своего тренера не отставали и футболисты. Некоторые даже, завидев нашего чемпиона, тут же в шутку принимали боксерскую стойку, что вызывало улыбку у Александра Усика.

Видео об этом событии выложил официальный Youtube-канал английской команды.

Видео: Man City

Ранее "Страна" сообщала, что в России хотят боя-реванша между Усиком и Гассиевым.