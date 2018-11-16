На выходных на ночном небе украинцы смогут увидеть метеорный поток Леониды. Это предпоследний звездопад года, перед декабрьскими Геминидами. Он начался 14 ноября, пик - 17 и 18 ноября.

Предпоследний звездопад года

Свое название Леониды получили, поскольку визуально "падающие звезды" появляются в районе созвездия Льва ("leo" на латыни - Прим.Ред). Этот звездопад связан с кометой Темпеля - Туттля.

Во время Леонид на небе мелькают белые искры. Это частички кометы, входящие в земную атмосферу со скоростью 71 км/с. Интенсивность потока в разные годы отличается, однако этот звездопад считается одним из самых быстрых. Особенность его в том, что на небе можно увидеть такую зрелищную разновидность метеоров, как "огненные шары". Они оставляют за собой цветные полосы, которые гаснут через пару секунд.

Последний раз комета Темпеля - Туттля прошла ближайшую к Солнцу точку своей орбиты в 1998 году. В следующий раз она максимально приблизится к Солнцу в 2031 году, тогда звездопад Леониды будет наиболее зрелищным и интенсивным, буквально превращаясь в звездный вихрь.

В моменты перигелия звездопад поражает наблюдателей своей интенсивностью. Например, в 1833 году проповедники в США, где явление наблюдали от Атлантического океана до Скалистых гор, даже заговорили о том, что близится Судный день. Это событие нашло свое отражение в песнях, сказаниях индейцев и чернокожих рабов.

О звездопаде поется в джазовой композиции "Stars fell on Alabama", которую исполняли легендарные Фрэнк Синатара, Элла Фицжеральд, Билли Холидэй и Луи Армстронг.

Где и когда смотреть звездопад Леониды

Звездопад проходит с 14 по 21 ноября. Пик его активности в этом году придется на две ночи 17 и 18 ноября. В это время на небе появятся до 15 метеоров в час. Оптимальное время для наблюдений - после полуночи. В Северном полушарии звездопад будет виден лучше, чем в Южном.

Для того, чтобы получше рассмотреть звездопад, лучше уехать подальше от источников яркого света. Желательно, чтобы вокруг вообще не было какого-либо освещения.Также для наблюдения за метеорным потоком нужна безоблачная ясная погода и, конечно, теплая одежда, ведь на этой неделе ночью столбики термометров опускаются ниже нуля.

По данным одних погодных сайтов ночью в субботу и воскресенье в Киеве будет пасмурно. Другие дают надежду: в субботу будет переменная облачность. А вот в пятницу, 16 ноября, ночь в Киеве, скорее всего, будет малооблачной, так что можно отправиться на просмотр звездопада сегодня.

Что говорят астрологи

Астрологи верят, что небесное явление может иметь влияние на жизнь людей. По их словам, время звездопада способствует раскрытию творческого потенциала, решению старых проблем - завершению отношений, возвращению долгов.

Эзотерики советуют загадывать желания во время падения метеора и просит высшие силы о защите и помощи.