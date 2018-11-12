В Киеве мужа актрисы "Квартал 95" Ольги Жуковцовой-Кияшко не пустили в детский развлекательный центр в ТЦ "Проспект" из-за его инвалидной коляски. Об этом она рассказала в Facebook.

"Моя семья вчера отметила день рождения нашего сына. И все вроде как надо для праздника - мои мальчики сами приехали в Киев из Днепра, друзья с детьми собрались, стоим под детским центром, у детей на него слюни текут, мы уже в носках - сдали обувь, но одна нестыковка - моего мужа НЕ ПУСКАЮТ в центр, потому что он НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ, а у них с колясками нельзя!" - сообщила Ольга.

По ее словам, сотрудники торгового центра привели в пример паралимпийскую чемпионку, "которая приводит своих детей, и уходит, потому что коляски запрещены".

"Я как женщина понимаю, что это торговый центр, и она просто идет спокойно "пошляться" по магазинам без детей. Короче, мы в правилах центра находим пункт, где именно инвалидные коляски разрешены, но на колеса нужны специальные чехлы. И конечно, тапочки они продают, носочки тоже, а чехлы? Нет... Хотя именно большие торговые центры - находка для семей в нашем положении", - сообщила Жуковцова-Кияшко.

Ситуацию помог решить мужчина, который пришел и сказал, что видит у инвалидной коляски чистые колеса, поэтому пусть пару впустят.

"Потому что там есть лифты, туалеты для колясочников и развлечения для всей семьи. Решили купить пакеты, обмотать колеса, и не убить женщину в возрасте -администратора ... , которая просто не хотела, чтоб в веселом детском центре, люди смотрели на человека на инвалидной коляске. Почему мы так решили? потому что на ответ - у нас не предусмотрено, мы не могли получить уточнения почему - ширина проемов, чистота колес... Я впервые столкнулась с такой фигней. Получается, перед бронью какого- то места, я должна спрашивать "А к вам можно на инвалидной коляске?" ... В итоге, неожиданно пришел, какой-то дядя, сказал, что он видит, что у Димы чистые колеса, и пусть нас впустят", - написала она.

В итоге всю семью пустили и дали "какую-то их карту". По мнению женщины, администрация испугалась огласки.

"Нас спрятали в ближайшую комнату от входа, и попросили Диму выйти за 10 минут до закрытия центра. Потом администратор дала какую-то их карту. Думаете совесть замучила? Нет! Они просто увидели в нашей компании медийное лицо и зассали огласки! Получайте, твари!" - добавила актриса "Квартала 95".

Во втором сообщении, которое она опубликовала на следующий день, женщина констатировала наличие проблемы нетолерантного отношения к людям с особыми потребностями. Также она указала на необходимость создания необходимой инфраструктуры для колясочников.

"Я считаю, что резонанс, который получил мой пост о ситуации, произошедшей с нашей семьей в одном из киевских детских развлекательных центров, большое количество разных комментариев в Фейсбуке и внимание СМИ – сигнал о том, что в нашем обществе существует эта проблема. Острая проблема нетолерантого отношения к людям с особыми потребностями, людям в инвалидных колясках. И, конечно, отсутствие необходимой инфраструктуры для колясочников.

Не только в этом конкретном детском центре, но и, возможно, в других торгово-развлекательных центрах, общественных местах, в общественном транспорте. И вторая проблема – человеческий фактор. Ваши извинения, Виталий Тано, приняты. Я написала Вам об этом под Вашим комментарием, поблагодарив за Ваше личное участие. Но работу с персоналом было бы целесообразно провести. Чтобы впредь подобные истории не повторялись ни с кем. Ни у Вас, ни в ДРУГИХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Это все, чего я хочу. Быть добру".

Как сообщала "Страна", в Херсоне отключенный лифт заточил инвалида-колясочника в квартире на 20 дней.

"Все может стать еще хуже, если понадобится по каким-то причинам в больницу. На данный момент известно, что комиссия определила необходимость ремонта лифта в сумму около 100 тысяч гривен, естественно у ОСББ нет таких денег, а городские власти до сих пор упорно игнорируют данную проблему", - написал мужчина.

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