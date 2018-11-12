Сегодня, 12 ноября, неизвестные подожгли шины под зданием ПАО "Криворожгаз" и ворвались в него. Толпа не дает потушить пожар прибывшей пожарной бригаде, пишут Украинские новости.

Как сообщила пресс-секретарь "Криворожгаза" Дарья Орлова, утром 12 ноября в помещение газораспределительной компании ворвались неизвестные с требованием начать поставку газа на котельные в городе. Орлова подчеркивает, что госпредприятие "Криворожская теплоцентраль" не договорилась с НАК "Нафтогаз Украины" об урегулировании вопроса задолженности и, соответственно, НАК не дал номинацию на поставки газа теплоцентрали. Таким образом "Криворожгаз" не получил газ для поставок на ТЭЦ.

Пресс-секретарь отметила, что и технический директор, и главный инженер предприятия проводили переговоры с вышедшими в здание людьми и заявляли, что предприятие готово вместе с теплоцентралью и местными властями участвовать в переговорах с "Нафтогазом", чтобы урегулировать ситуацию, и другого пути решения проблемы нет.

Но Орлова подчеркнула, что их позиция не была услышана, и оппоненты на диалог не пошли.

В результате были сорваны пломбы на 5 из 6 котельных в городе, и "Криворожгаз" зафиксировал падение давления в сетях, что свидетельствует о начале несанкционированного отбора газа. При этом аварийные бригады "Криворожгаза" не допускаются на объекты, и 11 ноября на работников было совершено нападение.

В итоге в понедельник руководство предприятия, опасаясь за жизнь и здоровье своих сотрудников, приняло решение не выводить их сегодня на работу. "Это может привести к технологической катастрофе", - резюмировала Орлова. Она подчеркнула, что "Криворожгаз" действует строго в соответствии законодательством, и призвала теплоцентраль активизировать диалог с "Нафтогазом" вместо того, чтобы подталкивать людей к незаконным действиям в отношении сотрудников "Криворожгаза".

Видео: youtube.com

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" сообщала, что власти замерзающего Кривого Рога требуют, чтобы "Криворожгаз" возобновил подачу газа в котельные.

Также мы писали о том, что Нафтогаз отключил котельные Кривого Рога. Предприятию "Криворожская теплоцентраль", которое управляется Фондом государственного имущества, необходимо единоразово выплатить НАК "Нафтогаз" долг более 375 млн грн для получения газа.

"За 2 года у государственной "Теплоцентрали" поменялось 5 директоров и ни один из них не был согласован с горисполкомом. А вы должны понимать, что это за предприятие: "Теплоцентраль" сама производит тепло, сама его продает потребителям и сама собирает деньги. И абсолютно автономно работает от городской власти. Мы просто являемся заложниками, потому что предприятие работает на территории Кривого Рога", - сказал зам мэра по ЖКХ Александр Катриченко.