В политическом ток-шоу "Народ против" народный депутат Украины Татьяна Черновол, отвечая на вопрос журналиста Данилы Яковлева, выразила свое мнение о праве украинцев на самозащиту с оружием в руках.

В частности, она напомнила, что в рядах ВСУ, воюющих на Донбассе, много небоевых потерь именно потому, что люди с оружием в руках страдают алкоголизмом.

"Пока у нас такой высокий уровень алкоголизма в стране, есть такая проблема. Легализовать оружие - крайне опасно", - заявила Татьяна Черновол.

Ранее "Страна" писала о том, что картину с обнаженной Черновол в окружении Турчинова с Пашинским купил за $3200 бизнесмен из Харькова.

Также мы сообщали, что получившая диплом артиллериста Татьяна Черновол обиделась на тех, кто не понял ее военных достижений, заявив, что ей сделали ей больно, когда она была счастлива.