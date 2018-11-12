Помощник президента России Владислав Сурков поздравил с победой на "выборах" глав "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

По его словам, "Сурков уже направил поздравления с победой на выборах глав народных республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику".

"В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева", - отметил политолог.

"Сурков также выразил уверенность, что избранные лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых народными республиками в 2014-15 годах", - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированном Донбассе прошли "выборы" глав ДНР и ЛНР, которые ЦИК Украины уже признал нелегитимными.

Ранее "Страна" писала о том, что Волкер обвинил Россию в поддержке "лидеров" Донбасса и проведении бутафорских выборов.