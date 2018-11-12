"Батькивщина" потратила на рекламу "Нового курса" около 100 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные финансовых отчетов партии за II и III кварталы 2018 года, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

В апреле-июне партия потратила на рекламу 24,8 миллионов, в июле-сентябре - 73 миллионов. Итого - 97,8 миллионов. В летний период началась активная кампания "Нового курса", поэтому, предполагает КИУ, логично считать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели.

Такие расходы стали рекордными для партии и связанные с приближением выборов. Для сравнения: за весь 2016 партия потратила 19 миллионов гривен, за 2017 - 30 миллионов.

По данным последнего финансового отчета партии, в июле-сентябре "Батькивщина" потратила 53 миллионов гривен на рекламу по телевидению и 19 миллионов - на наружную рекламу (билборды, ситилайты). В частности, партия перечислила более 19 миллионов ООО "Глобал медиа групп" с назначением платежа - "оплата за размещение рекламы на телевидении". Еще 30 миллионов было перечислено ООО "Старлайт бренд контент" в качестве оплаты за "предоставление рекламных услуг". Деятельность этих компаний связана с телеканалами ICTV, СТБ, Новый канал. Большинство средств за размещение наружной рекламы получила компания "РТМ-Украина".

Пример наружной рекламы "Батькивщины"

Средства, потраченные на рекламу, были получены в качестве взносов в пользу партии - так указано в отчетности. В июле-сентябре физические лица внесли на 71 миллионов гривен, юридические лица - 4 миллионов. Комитет избирателей Украины отмечает, что значительная часть взносов граждан были одинаковыми по размеру. Так, физлица 336 раз делали взносы для партии на сумму 148 тысяч гривен. Подобная ситуация уже имела место раньше - на парламентских выборах 2014 года. Тогда часть избирателей тоже массово перечисляли партии деньги размером в 149 тысяч гривен.

Комитет избирателей Украины отмечает, что такие суммы (148-149 тысяч гривен) вряд ли являются случайными. Фактически таким образом украинцы, вносящие взносы, могут избегать специальной финансовой проверки. Дело в том, что финансовая операция на сумму, равную или превышающую 150 000 гривен, подлежит обязательному финансовому мониторингу. При этом суммы близкие, но меньше 150 тысяч гривен, мониторингу не подлежат.

Ранее "Страна" писала, как власть накануне выборов экономит на рекламе и топит чужую.

Также мы опубликовали уже две фотоистории с рекламой потенциальных кандидатов в президенты. С нашей первой подборкой рекламы, где политики указывали горячие линии, внедряли кальку с Трампа и взаимный плагиат, можно ознакомиться здесь. Со второй, где писали кто праздники, хлеб и песни, - здесь.