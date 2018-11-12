11 школ закрыли в Смеле Черкасской области из-за отсутствия теплоснабжения. Учеников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управления образования, молодежи и спорта Смелянского городского совета.

"11 школ и 12 детсадов - без отопления. В садиках подключили калориферы, которые отапливают комнаты. В садиках сводные группы, потому что детей меньше, их приводят только те родители, которые работают. А в школах сегодня приостановлены занятия. Они на дистанционном обучении до начала отопительного сезона", - сообщили в горсовете.

Напомним, Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе из-за отсутствия теплоснабжения. Городские власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне похолодания Кривой рог из-за долгов остался без отопления. Однако вечером 12 ноября в городе запустили четыре котельные.