В "Киевавтодоре" опровергли обвинения Генпрокуратуры, выдвинутые в отношении трех должностных лиц коммунальной корпорации по делу о хищении денег на дорожную разметку и опубликованные пресс-службой ГПУ.

Как сказано в ответном сообщении "Киевавтодора", указанная на сайте ГПУ информация "недостоверна".

В частности, в коммунальной корпорации заявили, что у органа досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения инкриминируемого должностным лицам "Киевавтодора" преступления.

В "Киевавтодоре" сообщили, что Госаудитслужбой по заданию ГПУ от 19 февраля 2018 № 04/2/4 / 1-602вих-18 и от 4 апреля 2018 № 04/2/4 / 1-60 была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КК "Киевавтодор" относительно работ по нанесению дорожной разметки.

В составленном акте б/н от 17 мая 2018 указано, что никакого вреда, причиненного бюджету, не обнаружено, все объемы выполненных работ подтверждены.

Также сообщается, что на сегодняшний день ни к одному из указанных подозреваемых работников "Киевавтодора" не применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Киевская местная прокуратура № 10 постановлением от 30.10.2018р. фактически признала бездействие в деле № 42017000000000018 относительно прошлогоднего незаконного задержания так называемых "фигурантов преступления" по нанесению дорожной разметки. В документе говорится: "... установлено, что досудебное расследование организовано неэффективно, с момента регистрации производства следователем ни одного следственного действия не проведено, указания процессуального руководителя не выполняются"!", - заявили в "Киевавтодоре".

В свою очередь в ГПУ ранее заявили, что под процессуальным руководством прокуратуры города Киева о подозрении в совершении преступления в составе организованной группы было объявлено трем должностным лицам коммунальной корпорации "Киевавтодор". Их обвинили в том, что они в 2017 году с привлечением фиктивных предприятий для участия в проведении тендера завладели средствами городского бюджета, выделенными для проведения текущего ремонта уличной сети столицы.

В частности, они получили средства, предназначенные для оплаты работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на сумму 8 млн 308 тыс грн.

В ГПУ заявили, что в ходе проведенных обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъяты черновые записи, компьютерная техника и фиктивная документация, подтверждающая совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств.

"Всем подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле", - заявили в ГПУ.

Как сообщала "Страна", на Голосеевском проспекте Киева остановились троллейбусы из-за провала проезжей части.

Напомним, что в Киеве на месяц ограничат движение на проспекте Бажана из-за ремонта Южного моста.