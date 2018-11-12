В ЦИК Украины заявили, что "выборы" на Донбассе нелегитимны и не имеют каких-либо правовых последствий
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, нелегитимны, поскольку организованы и проведены с нарушением норм Конституции Украины и избирательного законодательства, а также вопреки нормам и принципам международного права.
Об этом сообщает пресс-служба секретариата ЦИК.
"В результате указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении.
ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов".
"Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса", - говорится в сообщении.
Нпомним, глава СБУ ошибся на 10 процентов, прогнозируя официально объявленную явку на "выборах в ДНР".
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