Власти США намерены продолжать поддерживать Украину в противодействии строительству обходных газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом в Кабинете министров Украины. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"США очень четко выражают свое несогласие прокладкой газопровода "Северный поток-2" и "Турецкий поток", и причины того очень понятны и ясны. Граждане Украины, граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. Эта информация может быть усилена тем, что мы хотели бы сообщить, что мы готовы работать как партнеры с Украиной. Это сообщение посылает президент США", - заявил американский министр.

По его словам, США готовы работать с Украиной как партнеры в энергетической сфере.

"Мы хотели бы оказать помощь в ваших усилиях по реформированию вашей структуры, вашего правительства. Например, мы хотели бы поддержать усилия "Нафтогаза" относительно разделения добычи и распределения газа, также мы хотели бы поддержать ваши усилия по либерализации рынка электроэнергии и повышении прозрачности работы в этой области. Ваши новые инициативы по раскрытию всех геодезических, геологических данных относительно будущих мест добычи энергоресурсов, также ваши шаги в упрощении лицензирования, а также принятия закона о разделе продукции очень важны", - заявил Перри.

В свою очередь премьер-министр Украины отметил большую заинтересованность в такой совместной работе.

"Мы видим широкий спектр возможностей относительно углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной. Все это касается добычи украинского газа, взаимодействия в управлении газотранспортной системой, углубление сотрудничества в атомной энергетике и во многих других сферах, где мы имеем хорошие возможности вместе быть намного сильнее", - заявил Гройсман.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Они призывают власти Европейского Союза заблокировать этот проект. В Германии и ряде других европейских стран строительство газопровода поддерживают.

Украина в случае запуска новой российской экспортной трубы мощностью 55 млрд кубометров в год потеряет 2-3 млрд долларов дохода от транзита голубого топлива через свою ГТС, это почти 3% ВВП.

"Северный поток 2" - проект газопровода по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Пропускная способность двух ниток - 55 млрд кубометров газа в год.

"Турецкий поток" - реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Трубопровод протяжённостью около 1100 километров (из них 937 километров - морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею проекта "Северный поток-2". По ее мнению, Киев слишком критично воспринимает влияние газопровода на экономику Украины.

Напомним, что газ по "Турецкому потоку" по дню Черного моря в обход Украине могут запустить с 2020 года.