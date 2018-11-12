В Киеве утром в понедельник, 12 ноября, образовались многокилометровые пробки и заторы. Это отображено на Google maps.

Пробки "застопорили" центр и все дороги по направлению к выезду из столицы Украины. В частности, движение авто осложнено на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, особенно в районе метро "Политехнический институт" и пересечении с улицей Вячеслава Черновола, по направлению к центру. Также пробки образовались на улицах Вадима Гетьмана и Мельникова.

Кроме того, затруднено движение по бульвару Леси Украинки. Движение транспорта осложнено на улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда.

Из-за ДТП пробки образовались возле станций метро "Житомирская", "Ипподром", "Дружбы народов", "Осокорки" и "Бориспольская". Затруднено движение и на Левом берегу Киева.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", в Киеве водители сами потушили загоревшийся Ford у станции метро Нивки.

Напомним, что в КГГА водителей предупредили о возможных пробках из-за ремонта мостов через Днепр.