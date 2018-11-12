Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта через Украину и иск "Нафтогаза Украины" о пересмотре тарифа на 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций, передает "Интерфакс-Украина".

В марте 2018 года "Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" "восстановить баланс интересов", нарушенный решением арбитража о контракте на транзит (он обязал российскую сторону выплатить 4,7 млрд долларов штрафа за недозагрузку украинской ГТС).

После провала этих переговоров, "Газпром" подал иск о расторжении транзитного контракта. "Нафтогаз" 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.

Кроме того в июле "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от "Газпрома" примерно 11,6 млрд долларов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года (срок окончания контракта). "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Нафтогазе" заявили, что исковые требования к "Газпрому" уже превышают $12 миллиардов.

Также в "Нафтогазе" заявили, что за два месяца взыскали с "Газпрома" $18 миллионов.